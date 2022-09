Tennis: Djokovic: "Unglaubliche Momente" mit Federer

Bei Federers Abschiedsshow in der kommenden Woche in London stehen beide gemeinsam mit Nadal (Spanien) und Andy Murray (Großbritannien) in einem Team. Die „Großen 4″ vertreten Europa beim Laver Cup gegen den Rest der Welt. „Ich freue mich darauf, Deine Leistungen zu feiern - wir sehen uns in London“, schrieb Djokovic.