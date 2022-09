Roger Federer hört auf! Der Schweizer erklärt seine Gründe für das Karriereende

Wie viele von euch wissen, gab es für mich in den letzten drei Jahre viele Herausforderungen in Form von Verletzungen und Operationen. Ich habe hart gearbeitet, um wieder meine kompetitive Form zu erreichen. Ich kennen allerdings auch meinen Körper mit all seinen Möglichkeiten und Grenzen, und mein Körper zeigte mir sendete mir zuletzt klare Zeichen. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe über 1500 Spiele und über 24 Jahre gespielt. Tennis hat mir mehr gegeben, als ich mir je erträumen konnte und nun muss ich auch erkennen, wenn es an der Zeit ist meinen aktive Karriere zu beenden.