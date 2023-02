Nick Kyrgios sorgt mit Verschwörungstheorien im Podcast von Logan Paul für Aufsehen

Medwedew gewinnt auch in Doha

ATP-Turnier in Rio: Wiedersehen zwischen Alcaraz und Norrie

„Ich glaube an solche Sachen. Ich bin ein großer Verschwörungstheorien-Typ“, erklärte Kyrgios zum Beginn der Diskussion zwischen Paul und ihm über ihre favorisierten Verschwörungstheorien.

Kyrgios: „Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt glauben soll“

Danach drehte sich das Gespräch um die verschiedenen gängigen Theorien: Ist die Erde überhaupt rund? Hat die USA die Mondlandung gefälscht? Wurden die Pyramiden in Ägypten wirklich von Menschen gebaut?

So ganz sicher schienen all diese Dinge für Kyrgios nicht zu sein: „Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt glauben soll“, sagte er beispielsweise, als er gefragt wurde, ob die Erde vielleicht eine Scheibe ist.