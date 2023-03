Haas rechnet mit Zverev: "Kann schon in Miami etwas erreichen"

Tommy Haas traut Alexander Zverev bei den kommenden Aufgaben einiges zu. "Ich glaube, dass er schon jetzt in Miami etwas erreichen kann, und dann kommen die Turniere in Europa auf Sand - ein Belag, auf dem er sich sehr wohlfühlt", sagte der einstige Weltranglistenzweite der Süddeutschen Zeitung: "Überall dort - Rom, Madrid, aber sogar bei den French Open - traue ich ihm was zu."