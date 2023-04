Trotz Oberschenkelproblemen: Zverev erreicht Runde drei

Tennisprofi Alexander Zverev hat trotz offensichtlicher Oberschenkelprobleme nach einem Kraftakt seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Madrid überstanden.

Der 26-Jährige aus Hamburg gewann sein Zweitrundenmatch gegen den Spanier Roberto Carballes Baena dank einer klaren Leistungssteigerung 6:7 (6:8), 7:5, 6:0. In der dritten Runde des Sandplatzturniers trifft der Olympiasieger nun auf den französischen Qualifikanten Hugo Grenier.

Während des Duells zog sich die deutsche Nummer 1 die Verletzung am Oberschenkel zu, sodass die Partie unterbrochen werden musste. Zur Bild-Zeitung erklärte sein Bruder Mischa: „Er war nicht angeschlagen, ist komplett gesund in die Partie gegangen.“

Zverev spielt mit Verband weiter

Nach den ersten beiden umkämpften Sätzen war am Ende des Duells nichts mehr von Zverevs Verletzung zu spüren.

Im vergangenen Jahr hatte Zverev, Turniersieger von 2018 und 2021, in Madrid das Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Gegen Carballes Baena fasste er sich beim Stand von 3:4 im ersten Satz an den linken Oberschenkel, es folgte eine Behandlungspause. Zwar konnte Zverev mit einem Tapeverband weiterspielen, den Tiebreak verlor er dennoch knapp.

Nadal und Djokovic fehlen

Anschließend steigerte sich der Favorit, der in der vergangenen Woche in München noch an seiner Auftakthürde gescheitert war, deutlich. Auch dank seines zuverlässigen Aufschlags drehte Zverev die Partie.