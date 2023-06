Tennis: Kvitova feiert Turniersieg in Berlin

Die zweimalige Wimbledon -Siegerin Petra Kvitova hat das Rasenturnier von Berlin gewonnen und sich als Mitfavoritin für den Grand-Slam-Klassiker im All England Club (ab 3. Juli) in Stellung gebracht.

Am Samstag hatte die 33-Jährige erfolgreich eine Doppelschicht absolviert. Die Viertelfinals waren nach dem Dauerregen am Freitag verlegt worden, zunächst setzte sich Kvitova gegen Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 3) durch, dann bezwang die Weltranglistenneunte auch die Russin Jekaterina Alexandrowa in zwei Sätzen.