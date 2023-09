Tennis: Alexander Zverev muss sich mitten im Match übergeben

Drei Tage nach seinem Turniersieg in Chengdu/China setzte sich der Tennis -Olympiasieger in seinem Erstrundenduell mit 6:7 (2:7), 6:1, 6:4 gegen den einstigen Weltranglistenachten Diego Schwartzman aus Argentinien durch.

Zverevs Achtelfinalgegner in der chinesischen Hauptstadt ist am Samstag der Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Zverev sorgt für Schrecksekunde

Sieg gegen Ex-Weltranglistenachten Diego Schwartzman

Zverev, zweimaliger Halbfinalist in der chinesischen Hauptstadt (2017, 2019), darf damit weiter auf den dritten Titel in seiner Comeback-Saison und den insgesamt 22. auf der ATP-Tour hoffen. Vor dem Turniersieg in Chengdu hatte der Hamburger Ende Juli in seiner Heimatstadt triumphiert.