Tennis: Zverev krönt Comeback mit Titel

Alexander Zverev fletschte die Zähne und schrie seine Freude heraus, nach fast drei Stunden harter Arbeit war es endlich geschafft: Der Tennis-Olympiasieger hat sich im chinesischen Chengdu seinen zweiten Titel in diesem Jahr gesichert.

Im Finale am Dienstag setzte er sich mit 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 gegen Roman Safiullin aus Russland durch und feierte seinen insgesamt 21. Erfolg auf ATP -Level.

„Ich hatte eine sehr schwierige Zeit im vergangenen Jahr“, sagte Zverev mit Blick auf die Phase seit seiner schweren Verletzung bei den French Open 2022: „Aber ich komme jetzt zurück, und ich hoffe es geht so weiter.“

Im Juli war ihm bereits der Triumph in seiner Heimat Hamburg gelungen, der nächste Erfolg bedeutet für Zverev nun: Eine Teilnahme an den ATP Finals vom 12. bis 19. November in Turin wird immer wahrscheinlicher. Im Ranking der Jahresbesten liegt die deutsche Nummer eins auf Platz sieben - die besten acht Profis qualifizieren sich für den prestigereichen Jahresabschluss, den Zverev 2018 und 2021 gewann.