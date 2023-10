Enttäuschung in Tokio: Zverev scheitert in Runde eins und bangt um ATP-Finals

Alexander Zverev (26) hat bei seiner Rückkehr an den Ort seines größten Triumphs eine bittere Niederlage kassiert. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg unterlag zum Auftakt des ATP-Turniers in Tokio dem Australier Jordan Thompson 3:6, 4:6. Im Sommer 2021 hatte Zverev im Ariake Colosseum die Goldmedaille gewonnen, nun scheiterte er zum zweiten Mal nacheinander bei einem ATP-Event an seiner Auftakthürde.

Zuletzt hatte Zverev bereits beim Masters in Shanghai gegen den Russen Roman Safiullin früh verloren. Auch in Tokio verpasste er die Chance, weitere Punkte für die Qualifikation zum ATP-Saisonfinale der besten acht Spieler in Turin (ab 13. November) zu sammeln. Derzeit liegt Zverev im "Race" noch auf Platz sieben, muss in dieser Woche aber auf Ausrutscher seiner Konkurrenten hoffen.