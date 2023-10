Souveräner Auftritt: Zverev erreicht Viertelfinale von Wien

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht. Gegen den Briten Cameron Norrie behielt die deutsche Nummer eins am Mittwochabend beim 6:2, 6:4 deutlich die Oberhand. Damit baute der Turniersieger von 2021, der im Vorjahr aufgrund seiner bei den French Open erlittenen Knöchelverletzung ausgefallen war, seine Erfolgsserie in der Wiener Stadthalle auf sieben Siege aus.

Der 26-Jährige aus Hamburg kämpft in Österreichs Hauptstadt auch um weitere Punkte für die Qualifikation zum ATP-Saisonfinale der besten acht Profis in Turin. Derzeit liegt er im "Race" auf Platz sieben. Nachdem Zverev noch in Tokio und Shanghai die erste Runde jeweils nicht überstanden hatte, kann er nun im Viertelfinale weitere wichtige Zähler sammeln. In diesem trifft Zverev auf den an Position drei gesetzten Andrej Rublew oder Matteo Arnaldi aus Italien.