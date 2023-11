ATP Finals: Neuer Job für Tennis-Rüpel

Noch im vergangenen Jahr hatte Nick Kyrgios an der Seite von Thanasi Kokkinakis im Doppel an den ATP-Finals in Turin teilgenommen. Das fällt diesmal flach, weil er sich wegen einer Handgelenksverletzung nicht qualifizieren konnte. Lediglich ein einziges Match bestritt der 28-Jährige während der letzten Monate.