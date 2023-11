Zverev-Schreck raus! Medvedev scheitert an Sinner

Lokalmatador Jannik Sinner hat bei den ATP Finals in Turin überraschend das Endspiel erreicht. Der Liebling der Fans bezwang den Russen Daniil Medvedev, der Alexander Zverev in der Gruppenphase geschlagen hatte, mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 und zog als erster Italiener in das Finale des Highlight-Turniers der acht besten Profis des Jahres ein.