ATP-Finals: Zverev setzt Ausrufezeichen gegen Carlos Alcaraz

Auftakt nach Maß! Alexander Zverev hat bei den ATP-Finals ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der 26-Jährige bezwang bei seinem Turnier-Auftakt den spanischen Tennis-Star Carlos Alcaraz in drei Sätzen mit 6:7, 6:3 und 6:4. Der Turniersieger von 2018 und 2021 stieß damit die Tür zum Halbfinale auf. Zverev trifft in der Gruppenphase noch auf die Russen Daniil Medwedew und Andrej Rublew, die beiden Ersten schaffen den Sprung ins Halbfinale.

Kurzer Schreckmoment um Zverev

Der Weltranglistensiebte aus Deutschland, der die beiden vorigen Aufeinandertreffen in diesem Jahr in Madrid und New York ohne Satzgewinn gegen den spanischen Topstar verloren hatte, kam danach aber zurück. Mit drei Assen in einem Spiel holte sich Zverev den zweiten Durchgang und behielt auch im entscheidenden Satz die Nerven.