Sieg über Burruchaga: Hanfmann im Viertelfinale von Cordoba

Yannick Hanfmann hat beim Sandplatzturnier in Cordoba/Argentinien das Viertelfinale erreicht. Der 32 Jahre alte Karlsruher bezwang Roman Andres Burruchaga, Sohn des argentinischen Fußball-Idols Jorge Burruchaga, mit 3:6, 6:1, 6:4. Die Partie war am Donnerstag wegen Regens unterbrochen worden und wurde am Freitag im dritten Satz fortgesetzt.