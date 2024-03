Nächste traurige Entscheidung: Nadals lange Liste der Leiden

Rafael Nadal muss sein Comeback auf der Tennistour schon wieder verschieben. Der Spanier fühlt sich für das ATP-Masters in Indian Wells noch „nicht in der Lage, auf höchstem Niveau zu spielen“.

Der Herbst der Karriere des 22-maligen Grand-Slam-Siegers ist geprägt von Absagen und Verletzungen. Doch auch in früheren Jahren hatte Nadal immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Insgesamt verpasste er 16 Major-Turniere aufgrund körperlicher Beschwerden - dreimal konnte er nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der SID gibt einen Überblick über die Verletzungshistorie des Tennisstars.

Im Sommer verhindert eine Sehnenscheidenentzündung, dass Nadal - inzwischen in der absoluten Weltspitze angekommen - seinen Wimbledon-Titel verteidigen kann, den er zwölf Monate zuvor in einem epischen Finale gegen Roger Federer errang. Im September scheidet Nadal im Halbfinale der US Open aus und gibt zu, dass er mit einem Bauchmuskelriss spielte.