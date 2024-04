Comeback in Barcelona? Nadal mach Hoffnung auf Rückkehr

Die Zeit der Rückkehr von Rafael Nadal auf den Tennisplatz könnte nun doch unmittelbar bevorstehen. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger peilt ein Comeback beim ATP-Turnier in Barcelona an, das am kommenden Montag startet. Zuletzt hatte er mehrere Turniere verletzungsbedingt absagen müssen.

Auf Instagram macht der Spanier seinen Fans nun Hoffnung. Er postete ein Bild vom Trainingsplatz und schrieb dazu: „Hallo aus Barcelona. Die erste Trainings-Session ist absolviert. Ich freue mich so kurz vor dem Turnier hier zu sein und freue mich darauf, zu versuchen am Turnier teilzunehmen. Sollte ich spielen können, werde ich euch Bescheid sagen.“

Worte, die alle Tennis-Fans sehr gerne lesen werden, nachdem Nadal in diesem Jahr schon die Australian Open, das Masters in Indian Wells und das ATP-Turnier in Doha sowie das Masters in Monte Carlo verpasste. Nach den vorsichtig guten Nachrichten, ruderte Nadal dann aber doch noch etwas zurück: „Es ist wichtig zu sagen, dass ich hiermit nicht garantieren möchte, dass ich spielen kann. Hoffentlich werde ich es können.“

Nadal will in seinem Wohnzimmer Paris wieder angreifen

Für Nadal dürfte eine Teilnahme in Barcelona extrem wichtig sein, um sich für die French Open (20. Mai bis 9. Juni) in Form zu bringen. Bei seinem Lieblingsturnier dominierte der Spanier in der Vergangenheit und konnte 14-mal triumphieren.

Damit er auch nur in die Nähe eines 15. Erfolges kommen könnte, muss Nadal dringend Spielpraxis auf Sand sammeln. Zuletzt hatte er schon das erste Masters der Sandplatz-Saison in Monte Carlo verletzt verpasst.

