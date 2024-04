Nadal verpasst auch Masters in Monte Carlo

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal kann auch nicht beim ATP-Masters in Monte Carlo (6. bis 14. April) antreten. „Mein Körper lässt es einfach nicht zu“, begründete der 37-Jährige seine Absage am Donnerstag in den sozialen Medien. Zuletzt hatte der Spanier schon die Australian Open, das Masters in Indian Wells und das ATP-Turnier in Doha auslassen müssen.