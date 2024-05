Aus in Madrid: "Ein sehr emotionaler Abend" für Nadal

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat sich nach seinem Achtelfinal-Aus beim ATP-Masters in Madrid emotional von den Fans verabschiedet. „Ich bin glücklich. Es war eine ganz besondere Woche für mich“, sagte der 37-Jährige auf dem Platz nach dem 5:7, 4:6 gegen den 15 Jahre jüngeren Tschechen Jiri Lehecka am Dienstag: „Ich hatte die Gelegenheit, noch einmal hier auf diesem Platz zu spielen.“

Für ihn sei es "ein sehr emotionaler Abend" gewesen, erklärte Nadal später auf der Pressekonferenz: "Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, dass ich in Spanien gespielt habe, das ist sehr wahrscheinlich." Er habe sich diese Frage vorher nicht gestellt, doch "wenn es das letzte Mal war, dass ich in meinem Land gespielt habe, ist es eine großartige Erinnerung".

Es sei nun zwar "hier in Madrid vorbei, aber mein Weg mit dem Schläger in der Hand ist noch nicht zu Ende", betonte der 22-malige Grand-Slam-Sieger: "Vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, all die Emotionen, die ich in mir habe, herauszulassen."