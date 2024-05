Karriereende von Tennis-Star beschlossene Sache?

Hört Dominic Thiem in diesem Jahr auf? Wie die Salzburger Nachrichten berichten, bereitet der Tennis -Star sein Karriereende mit Saisonende vor. Demnach habe der Österreicher seine Partner und Sponsoren bereits über den Schritt informiert.

Thiem: Davon hängt mein Karriereende ab

Eine offizielle Bestätigung steht von Thiems Seite noch aus. Dass der 30-Jährige mit dem Gedanken eines Rücktritts spielt, ist nichts Neues. Erst Ende April im Zuge der BMW Open in München erklärte Thiem in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm: „Der Zeitpunkt hängt vom Ranking ab, aber auch davon, wie ich mich generell fühle oder wie ich es für mich für richtig befinde. Das ist das Wichtigste, dass sich meine Entscheidung für mich zu 100 Prozent richtig anfühlt.“