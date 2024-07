Dämpfer vor Olympia! Final-Drama um Zverev

Alexander Zverev legte in seinem Wohnzimmer alle Kraft in den letzten Ballwechsel, doch es reichte nicht. Der Olympiasieger hat bei seinem Hamburger Heimspiel die Wiederholung des Triumphs aus dem Vorjahr nach einem Kracher-Match verpasst. Zverev, der mit der großen Hitze in der Hansestadt kämpfte, kassierte knapp eine Woche vor Beginn seiner Mission Titelverteidigung bei den Spielen von Paris einen unerwarteten Stimmungsdämpfer.