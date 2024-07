"Ein Muss": Zverev fordert Videobeweis im Tennis

Der Ärger wirkt nach: Alexander Zverev hält nach seinem Achtelfinale in Hamburg einen flammenden Appell für die Einführung technischer Hilfsmittel im Tennis.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich nach seinem Schiedsrichterärger beim ATP-Turnier in Hamburg für die flächendeckende Einführung des Videobeweises ausgesprochen. „Für mich ist es ein Muss“, sagte Zverev am Sky-Mikrofon: „So eine Fehlentscheidung kann das Match kosten. Das hat mich am Ende des Tages den ersten Satz gekostet.“