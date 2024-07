"Persönliche Interviews": Zverev-Brüder starten Podcast

"Ich wollte das Projekt für mich machen und mein großes Interesse an Talkshows mit dem Tennissport verbinden", sagte Alexander Zverev: "Das Medium Fernsehen fand ich schon immer spannend. Von daher ist der Video-Podcast eine flexible Alternative für mich, die Tennis-Welt mit meinem Interesse an guten Interviews zu verbinden."

„Mit unseren Gästen gemütlich plaudern“

Gast in der ersten Folge, die seit Donnerstag zu sehen ist, ist Tennislegende Boris Becker. Zverev steht derzeit bei seinem Heimturnier am Rothenbaum in Hamburg auf dem Platz. Das Turnier gilt für den angeschlagenen Titelverteidiger als wichtige Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris.