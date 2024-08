Doping-Fall Sinner: Entlastet ein Foto den Tennis-Star?

Völlig absurd und an den Haaren herbeigezogen - oder doch plausibel und nachvollziehbar? Nachdem Jannik Sinner zweimal positiv auf Doping getestet und bei dem Tennis -Star das anabole Steroid Clostebol nachgewiesen worden ist, bleiben die Hintergründe dazu höchst undurchsichtig.

Durch eine Salbe seines Physiotherapeuten Giacomo Naldi zur Behandlung von dessen Schnittwunde soll das Doping-Mittel in Sinners Blutkreislauf gelangt sein - weshalb der Weltranglisten-Erste von einem unabhängigen Gericht zunächst freigesprochen, bei dem Südtiroler keine Schuld festgestellt wurde.

Wirbel um Screenshot von Sinner-Physiotherapeut

Es ist ein Screenshot einer TV-Übertragung, der Naldi während des ATP-Turniers in Indian Wells im vergangenen März auf der Tribüne mit einem Pflaster am kleinen Finger der linken Hand zeigt. Die Aufnahme soll belegen, dass sich der Physiotherapeut zu dieser Zeit, in der Sinner positiv getestet worden war, tatsächlich eine Schnittwunde zugezogen hatte, die er dann mit der verbotenen Substanz kontaminiert haben soll.