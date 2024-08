Doping-Fall Sinner: WADA reagiert

Hintergrund: Obwohl Sinner im März zweimal positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet worden war , entging der 23-Jährige aus Südtirol einer Sperre. Angaben der verantwortlichen Tennis-Agentur Itia zufolge, wurde der Italiener in der Angelegenheit am vergangenen Donnerstag von einem unabhängigen Gericht freigesprochen. Der Australian-Open-Champion, der unlängst auch das ATP -Turnier in Cincinnati gewann , habe das verbotene Mittel nicht vorsätzlich verwendet, hieß es demnach.

Sinner verweist auf Physiotherapeuten

Sinner hatte in einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Statement erklärt, die auf der Dopingliste stehende Substanz sei über die Hände seines Physiotherapeuten Giacomo Naldi in seinen Körper gelangt. Sein Betreuer habe zuvor ein in Italien rezeptfreies Clostebol-haltiges Spray benutzt, um einen Schnitt an seinem Finger zu behandeln.