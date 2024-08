Tennis: Zverev scheitert im Viertelfinale von Montreal

SID 11.08.2024 • 22:51 Uhr Der Hamburger kassiert einen Rückschlag in der Vorbereitung auf die US Open. In Montreal muss sich der deutsche nach drei hart umkämpften Sätzen geschlagen geben.

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev muss nach seinem Olympia-Aus vergangene Woche schon wieder eine Niederlage im Viertelfinale hinnehmen. Der Hamburger unterlag in der Runde der letzten Acht des ATP-Masters in Montreal Sebastian Korda (USA) mit 6:7 (5:7), 6:1, 4:6.

Somit verpasste er vorzeitig die Chance auf seinen zweiten Titel in der kanadischen Metropole. In Paris war Zverev ebenfalls im Viertelfinale gescheitert - am Italiener Lorenzo Musetti. Nun folgte das Aus auf der Tour während der Abschlussfeier der Sommerspiele.

Korda setzt Siegesserie fort

Korda hatte am vergangenen Wochenende das ATP-Turnier in Washington gewonnen und befand sich in guter Form.

Zverev hatte nach starkem zweiten Satz dennoch gute Chancen auf den Sieg, vergab aber die Chance zum wichtigen Break im dritten Durchgang und verlor anschließend selbst sein Aufschlagspiel. Diesen Nachteil holte er nicht mehr auf.

2017 hatte Zverev in Montreal seinen zweiten Masters-Titel gefeiert.