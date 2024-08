Olympia 2024: Bluttests! Sorgen um Zverev nach Viertelfinal-Aus

von Jonas Nohe , Felix Kunkel 01.08.2024 • 19:49 Uhr Alexander Zverevs Medaillentraum platzt im Viertelfinale von Paris. Nach seinem Olympia-Aus äußert der 27-Jährige große Sorgen um seine Gesundheit.

Nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen hat Alexander Zverev über gesundheitliche Problem gesprochen. „Ich habe mich die ganze Woche nicht gut gefühlt“, erklärte der 27-Jährige. „Heute habe ich mich zum Ende des ersten Satzes schrecklich gefühlt.“

Zverev musste sich in Paris nur rund 18 Stunden nach dem Ende seines Achtelfinal-Duells dem Italiener Lorenzo Musetti geschlagen geben. Die deutsche Nummer eins tat sich von Beginn an schwer und hatte zu kämpfen. Immer wieder legte sich Zverev in den Pausen ein Handtuch oder einen Eisbeutel auf den Kopf. Schon in den vorherigen Matches hatte er angeschlagen gewirkt.

Alexander Zverev hadert mit seiner körperlichen Verfassung

„Das ist ärgerlich“, klagte Zverev über seinen Zustand. „Normalerweise bin ich einer der physisch stärksten Spieler auf der Tour. Das war in dieser Woche auf jeden Fall nicht der Fall.“

„Ich werde nach Hause gehen und ein paar Bluttests machen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist“, kündigte der Olympiasieger von Tokio an. Zu Beginn des Jahres in Roland Garros und Rom habe er sich gut gefühlt: „Jetzt bin ich davon weit entfernt.“

Schon beim Turnier in Hamburg habe Zverev bemerkt, „dass mit mir irgendwas nicht stimmt“. Auch in Paris seien seine Trainingseinheiten nicht sehr intensiv gewesen: „Ich wurde sehr schnell müde und brauchte längere Pausen.“

In seinen Spielen fühle er ab einem gewissen Zeitpunkt Schwindel im Kopf. „Ich sehe vier Bälle auf mich zukommen und kann gefühlt gar nichts mehr machen“, erklärte Zverev.

„Dann kann ich so ein Turnier nicht gewinnen“

Weiter zeigte sich Zverev enttäuscht über sein vorzeitiges Ausscheiden bei den nur alle vier Jahre stattfindenden Sommerspielen. „Man hat nicht viele Möglichkeiten. Aber ich weiß auch, wenn ich mich so fühle wie jetzt, dann kann ich so ein Turnier nicht gewinnen“, fuhrt Zverev fort. „Es ist für mich jetzt an der Zeit zu schauen, was los ist.“

Wenn mit dem Blut alles in Ordnung sei, „dann muss ich schauen, dass ich mich ausruhe und mich wieder so gut fühle wie Anfang des Jahres“.

