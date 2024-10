Doping? Sinner gibt emotionale Einblicke

Jannik Sinner durchlebte ein turbulentes Tennis-Jahr, indem er trotz all der Nebengeräusche nach seinem Dopingfall abseits des Courts stets seine Leistung abrief und sich so als Nummer eins der ATP-Rangliste etablierte.

Schon im März wurde der Italiener zwei Mal positiv auf die verbotene Substanz Clostebol getestet. In der Folge wurde Sinner jedoch für unschuldig befunden, da er durch einen Physiotherapeuten mit dem anabolen Steroid in Verbindung gekommen sei. Ob das Tennis-Ass einer Strafe auch in Zukunft entgeht, ist derweil weiter offen, zumal die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) weiterhin eine zweijährige Sperre fordert.