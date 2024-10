Sinner im Halbfinale von Shanghai - Alcaraz raus

Ein Tscheche verhindert ein mögliches Traumfinale beim ATP-Masters in Shanghai. Der Spanier Carlos Alcaraz kommt nicht an seine Topleistung heran.

Kein erneutes Treffen der Tennis-Topstars: Carlos Alcaraz (21) hat den Einzug ins Halbfinale des ATP-Masters in Shanghai überraschend verpasst. Der Weltranglistenzweite verlor am Donnerstag gegen den an Position 30 gesetzten Tomas Machac mit 6:7 (5:7), 5:7.