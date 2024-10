Tennis-Star Djokovic lässt mit Äußerungen über Sinner und Doping-Diskussionen aufhorchen

Die Doping-Thematik rund um Tennis-Star Janik Sinner ist das Aufreger-Thema in der Tennis-Welt. Die WADA fordert weiterhin eine Doping-Sperre für Sinner, der nach einem vorläufigen Freispruch aber weiterhin auf der ATP-Tour an den Start gehen darf. Dafür gibt es viel Kritik, auch wenn Sinner gerade seine Konkurrenten zur Seite stehen.

Nun hat sich mit Novak Djokovic ein weiterer Konkurrent von Sinner in die Diskussionen um die Nummer eins der Welt eingeschaltet und wünscht sich ein schnelles Ende der Doping-Diskussionen. „Dieser ganze Fall hilft unserem Sport überhaupt nicht“, lässt der “Djoker“ gegenüber der Shanghai Press aufhorchen.

Djokovic vs. Dopingsystem

Dass die WADA gegen die Entscheidung, Sinner freizusprechen, Berufung einlegte, nutzte der Serbe sofort aus um sich über das Anti-Doping-Kontrollsystem zu äußern: „Nun, ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass unser System nicht gut funktioniert. Ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, was sogar die Leute, die unseren Sport nicht verfolgen, erkennen.“

Es gebe viel zu viele Ungereimtheiten und auch ein Überfluss an Leitungsgremien sei involviert, führte der Grand-Slam-Rekordsieger aus.

Immer wieder hatte der 37-Jährige in der Vergangenheit ein Zweiklassensystem kritisiert und sich für die Gleichbehandlung aller Spieler ausgesprochen. „Was auch immer am Ende des Tages passieren wird, ich wünsche mir nur, dass es so schnell wie möglich gelöst wird“, sagte Djokovic.