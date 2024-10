Wie tief will er noch sinken?

Daniil Medvedev vergisst sich bei ATP-Turnier in Shanghai zum x-ten Mal - und markiert dabei ein neues Negativ-Level. Dabei schien der russische Tennis-Star zwischenzeitlich auf einem geläuterten Pfad.

Wie tief kann und will er eigentlich noch sinken? Die Aufzählung an Eklats, Skandalen und Ausrastern von Daniil Medvedev ist ohnehin schon lang: Pöbeleien, Provokationen, Wutausbrüche und verbale Entgleisungen pflastern seit Jahren den Weg des russischen Tennis -Stars auf der Tour.

Nun hat die Nummer 5 der Weltrangliste auf dem Court nicht nur erneut die Kontrolle verloren, sondern angesichts einer obszönen Geste dabei auch ein neues Level erreicht. Beim ATP -Masters in Shanghai wütete Medvedev derart über die vermeintlich schlechte Qualität der Spielbälle, dass er sich mit einem davon schließlich symbolisch den Hintern abwischte.

Fußball-Fans dürften sich an den heutigen Bondscoach Ronald Koeman erinnert haben, der bei der EM 1988 als Nationalspieler der Niederlande nach dem Schlusspfiff das deutsche Trikot von Olaf Thon hernahm und es, für alle gut sichtbar, als imaginäres Klopapier missbrauchte.

Medvedev wischt sich mit Ball den Hintern ab

Auch mit etwas zeitlichem Abstand bei seinem mühevollen Zweitrunden-Sieg über den Italiener Matteo Arnaldi wirkte der 28-Jährige keineswegs einsichtig geschweige denn geläutert. „Die Bälle sind so schlecht. Mit denen kann man sich nur den Hintern abwischen“, legte Medvedev nach, unbeeindruckt auch davon, binnen einer Minute zwei Verwarnungen für sein Verhalten und schließlich sogar einen Punktverlust kassiert zu haben.

Unversöhnlich blieb der sechsmalige Masters-Sieger, der nach seinem Sieg noch in sarkastischer Anspielung zum Thema auf einer Kamera-Linse mit den Worten: „Nice Balls“ (zu Deutsch: „Nette Bälle“) unterschrieb, selbst beim offiziellen Interview: „Wenn ich einen guten Return schlage, gibt es immer wieder Bälle, die man einfach nicht besser treffen kann und in der Luft abbremsen. Ich kämpfe aber mit den Qualitäten, die ich habe.“

Hässliche Szenen auch beim Laver Cup

Zuletzt hatte Medvedev beim Laver Cup in Berlin für hässliche Szenen gesorgt, bei einem Match gegen den US-Amerikaner Ben Shelton seinen Schläger ins Publikum geworfen und dabei nur knapp eine Frau verfehlt.

Ruhig, fast schon unterkühlt, war Medvedev seinerzeit aufgetreten, auch in kritischen Spielsituationen hielt er sein Temperament im Zaum, ließ sein Rüpel-Image nicht die Oberhand gewinnen.

Doch das ist nur eine kurze Episode, rückblickend nicht mehr als ein Strohfeuer, der Rückfall in alte Muster holte Medvedev und dessen leidgeprüfte Kontrahenten schnell und stärker denn je wieder ein - wovon auch Alexander Zverev ein Lied singen kann und den US-Open-Sieger von 2021 unlängst als einen „der unfairsten Spieler der Welt“ bezeichnete.

Für Zverev „einer der unfairsten Spieler der Welt“

Zur Erinnerung: Im Zuge der Niederlage des Hamburgers in Monte Carlo Mitte April hatte der in zweiten Satz zurückliegende Medvedev beim Gang zu seiner Bank einfach den Netzpfosten entfernt und ihn auf den Platz gelegt, um seinen deutschen Kontrahenten aus der Konzentration zu reißen. „Es gibt tausend Situationen, wo er jedes Mal versucht, etwas zu machen“, so Zverev über die Niedertracht des Russen.