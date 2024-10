Tennis: Zverev nach hartem Kampf im Viertelfinale von Paris

Dieses Jahr bislang nur ein Turniersieg für Zverev

In der Runde der letzten Acht wartet schon die nächste schwere Aufgabe, gegen Tsitsipas hat Zverev eine klar negative Bilanz: Seinen nur fünf Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Das letzte Duell auf Hartplatz ging am 5. Januar beim United Cup in Sydney aber mit 6:4, 6:4 an den Deutschen.

Der Akku des Olympiasieger von Tokio ist nach mehreren Verletzungen und Krankheiten praktisch leer, deswegen sah er sich am Montag auch „gezwungen“, seine Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga Ende November abzusagen. Im Anschluss an das Turnier in Frankreichs Hauptstadt wird er in diesem Jahr nur noch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen.