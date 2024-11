Alcaraz-Aus besiegelt!

Der Norweger Casper Ruud folgt Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev in die Runde der letzten vier in Turin. Für Carlos Alcaraz endet damit das Turnier.

Der norwegische Tennisspieler Casper Ruud ist Alexander Zverev ins Halbfinale der ATP Finals in Turin/Italien gefolgt. Der 25-Jährige triumphierte gegen den Russen Andrey Rublev mit 6:4, 5:7, 6:2 und besiegelte damit gleichzeitig das Aus von French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Ruud holte einen Sieg mehr als der Spanier und sicherte sich den zweiten Platz in Gruppe B. Rublew verlor all seine Spiele.