ATP-Finals heute live: Alexander Zverev - Andrej Rublev im TV und Livestream

Ein großer Titel ist bei den ATP-Finals in der sich dem Ende neigenden Tennis-Saison noch zu vergeben - und Alexander Zverev will zum Abschluss eines schwierigen Jahres jubeln. „Man muss von Anfang an bereit sein“, weiß der deutsche Superstar, „jeder, der hier ist, hat die Chance zu gewinnen.“

Für den Olympiasieger von Tokio wäre ein dritter Triumph beim Saisonfinale das Highlight einer komplizierten Saison mit vielen Höhen und Tiefen, in der er bisher 66 Matches und damit mehr als jeder andere Spieler auf der Tour gewonnen hat. Nun muss er sich auch gegen die Elite, gegen die er in der jüngeren Vergangenheit selten gut aussah, beweisen.

So können Sie die ATP-Finals mit Zverev live verfolgen

TV: Sky

Stream: WOW

Zverev gegen Rublev favorisiert

Die ATP-Finals beginnen für Zverev am Montagabend (20.30 Uhr) gegen seinen heißblütigen Kumpel Andrej Rublev aus Russland. „Er ist ein starker, extrem schneller Spieler. Er versucht, dich zu überrennen. Man darf ihn nicht gewähren lassen“, sagte Zverev, der den Rückenwind vom Triumph beim Masters von Paris-Bercy mitnehmen will und als Favorit in das Duell mit der Nummer neun der Welt geht.

Zverev trifft in einer von zwei Gruppen mit je vier Spielern neben Rublev auch auf French-Open- und Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz sowie den Norweger Casper Ruud. In der zweiten Gruppe finden sich Jannik Sinner, Daniil Medvedev und Taylor Fritz und Alex de Minaur.

Gesundheitliche Probleme hatten Zverev dabei in diesem Jahr immer wieder zurückgeworfen, zuletzt eine Lungenentzündung im September. Von dieser war in Paris auf dem Weg zu seinem insgesamt siebten Masters-Titel aber nichts mehr zu merken, vor dem Flug auf die Malediven bündelt der 27-Jährige noch einmal alle Kräfte.

Auf die Davis-Cup-Finals im Anschluss an Turin verzichtet Deutschlands Nummer eins aus Regenerationsgründen.

Zverev kämpft um gigantische Siegprämie

Denn egal ob es mit dem Titel zum Saisonabschluss funktioniert oder nicht, seine Akkus will Zverev in der kurzen Pause so gut es geht aufladen - schließlich soll es 2025 endlich klappen mit seinem großen Traum, dem Gewinn eines Grand Slams. „Ich möchte meinen Zielen im nächsten Jahr noch etwas näher kommen“, betonte Zverev - ein dritter Finals-Titel als Booster fürs Selbstvertrauen könnte dabei helfen.