ATP Finals: Historischer Triumph für deutsches Duo

SPORT1 17.11.2024 • 16:54 Uhr Kevin Krawietz und Tim Pütz holen sich den Titel bei den ATP Finals. Das deutsche Tennis-Duo trägt sich damit in die Geschichtsbücher ein.

Historischer Erfolg in Turin: Kevin Krawietz und Tim Pütz haben als erstes deutsches Tennis-Doppel die ATP Finals gewonnen und zum Saisonabschluss für eine dicke Überraschung gesorgt. Das deutsche Davis-Cup-Duo setzte sich am Sonntag im dramatischen Endspiel von Turin mit 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) gegen die Weltranglistenersten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) durch und feierte am Ende der zweiten gemeinsamen Saison den ersten ganz großen Titel.

„Es ist einfach unglaublich. Vor zwei Wochen konnte ich nicht einmal laufen“, sagte Pütz, der sich gemeinsam mit seinem Partner durch den Finalsieg insgesamt rund 730.000 US-Dollar Preisgeld sicherte. „Ich finde keine Worte. Wir sind stolz auf uns“, so Krawietz. Das deutsche Duo aus Coburg und Frankfurt machte dazu einen Sprung in der Weltrangliste und ist das erste an Position acht gesetzte Doppel, das die Finals gewinnen konnte. Nach dem Triumph in Hamburg im Sommer war es für Krawietz/Pütz der zweite Titel der Saison.

„So richtig angekommen ist es noch nicht. Das wird sich sicher nachher beim ersten Bierchen setzen. Sensationell. Eine super Woche“, sagte Pütz bei Sky und dankte seiner Frau, die sich zu Hause um die zwei kleinen Kinder kümmert: „Meine Frau macht die eigentliche Arbeit.“

ATP-Finals: Krawietz/Pütz schlagen Weltranglistenersten

Krawietz/Pütz holten sich einen Tag nach dem Ausscheiden von Deutschlands Topstar Alexander Zverev im Einzel dazu mächtig Selbstvertrauen für den Davis Cup mit der DTB-Auswahl, aus Turin reisen die Profis direkt weiter ins spanische Malaga. Dort steht am Mittwoch das Viertelfinale des traditionsreichen Nationenwettbewerbs an, Deutschland trifft auf Kanada.

Die Deutschen, die seit dem Start der Saison 2023 zusammen auf der Tour unterwegs sind, hatten am Samstag im Halbfinale gegen die Australier Max Purcell/Jordan Thompson einen Matchball abgewehrt und wenig später dramatisch den Finaleinzug perfekt gemacht.

Gegen die Weltranglistenersten hatten Krawietz/Pütz bereits in der Gruppenphase und im Halbfinale der US Open im September gewonnen, am Sonntag entwickelte sich ein Duell auf absoluter Augenhöhe. Beide Teams zeigten bei eigenem Aufschlag keine Schwäche, der Tiebreak musste entscheiden - und in diesem bewiesen Krawietz/Pütz wie schon so oft im Turnier die besseren Nerven.

Im zweiten Durchgang ergab sich zunächst das gleiche Bild, Breakchancen gab es nicht. Die 13.000 Zuschauer in der Inalpi Arena sahen ein hochklassiges Match, erneut ging es in den Tiebreak. Nach 1:37 Stunden verwandelten Krawietz/Pütz ihren zweiten Matchball.

Das Geschehen des historischen Finales zum Nachlesen:

+++ Deutsches Duo krönt sich zum Champion (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 7:6) +++

Den ersten Matchball lassen die beiden deutschen beim eigenen Aufschlag noch liegen, erspielen sich anschließend aber gleich den zweiten, den sie dieses Mal nutzen. Krawietz/Pütz profitieren davon, dass Pavic einen einfachen Schmetterball ins Aus schlägt.

+++ Championship-Point! (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 6:6, 6:5) +++

Was für ein Return. Dem deutschen Duo fehlt nur noch ein Punkt zum Turniersieg. Bei eigenem Aufschlag können Krawietz/Pütz sich den Turniersieg holen.

+++ Nächster Big Point (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 6:6, 5:3) +++

Das nächste Mini-Break für Krawietz/Pütz, die sich mit einem sensationellen Passier-Ball den nächsten kleinen Vorteil holen und sich beim eigenen Aufschlag gleich nachlegen und nur noch zwei Punkte vom Sieg entfernt sind.

+++ Arevalo/Pavic schlagen zurück (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 6:6, 3:3) +++

Doch gleich den nächsten Punkt beim Aufschlag der Deutschen holen sich Arevalo/Pavic. Zum ersten Seitenwechsel steht es Unentschieden.

+++ Erstes Mini-Break (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 6:6, 2:1) +++

Ist das die Vorentscheidung? Krawietz/Pütz holen sich ihr erstes Mini-Break. Wenn sich das deutsche Duo nun alle Punkte beim eigenen Aufschlag holt, sind sie die Sieger bei den ATP-Finals.

+++ Auch Satz zwei geht in den Tie-Break (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 6:6) +++

Weiterhin gibt es in Turin keine Breaks. Arevalo/Pavic bleiben souverän und erzwingen auch im zweiten Satz den Tie-Break.

+++ Deutsche Duo hat Tie-Break sicher (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 6:5) +++

Es bleibt dabei: Beide Teams lassen bisher bei eigenem Aufschlag nahezu nichts zu. Das deutsche Duo Krawietz/Pütz hat im zweiten Satz mindestens den Tie-Break sicher. Gelingt das Break zum Turniersieg?

+++ Das Finale spitzt sich zu (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 5:4) +++

So langsam bricht auch im zweiten Satz die entscheidende Phase an. Bisher geben sich beide Doppel beim eigenen Aufschlag kaum eine Blöße. Kommt es etwa auch im zweiten Satz zum Tie-Break?

+++ Krawietz/Pütz legen vor (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 4:3) +++

Trotz der verpassten Chance lassen sich Krawietz/Pütz nicht aus dem Konzept bringen und legen durch erneutes souveränes Aufschlagspiel erneut vor.

+++ Verpasste Chance (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 3:3) +++

Krawietz/Pütz schnuppern am Break. Das Deutsche Duo führt plötzlich 30:15 und ist plötzlich nur noch zwei Punkte vom Break entfernt. Einen Breakball gibt es dann aber nicht, zu stark sind Aufschläge der Gegner.

+++ Souveräne Aufschlagspiele (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 3:2) +++

Nach dem engen Aufschlagspiel im dritten Spiel des zweiten Satzes, finden beide Doppel wieder zu ihrer starken Aufschlag-Form. Beide Duos bringen ihren Aufschlag souverän durch.

+++ Großer Kampf (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 2:1) +++

Das Match spitzt sich schon zu Beginn des zweiten Satzes zu. Krawietz/Pütz müssen plötzlich beim eigenen Aufschlagspiel kämpfen und liegen 15:30 hinten. Doch dann drehen sie auf und holen sich ihr Aufschlagspiel doch noch souverän.

+++ Auch Arevelo/Pavic souverän (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 1:1) +++

Immerhin einen Punkt kann das Duo Krawietz/Pütz beim Aufschlagspiel der Gegner holen. Für mehr reicht es aber erneut ist. Satz zwei bleibt ausgeglichen.

+++ Nächstes Statement des deutschen Duos (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6, 1:0) +++

Die Deutschen legen auch im zweiten Satz vor. Krawietz/Pütz servieren äußerst souverän und holen sich das erste Aufschlagspiel des zweiten Satzes zu null.

+++ Erster Satz geht an das deutsche Duo (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 7:6) +++

Krawietz/Pütz holen sich den ersten Satz. Zunächst bleibt das deutsche Duo trotz des ersten Rückschlages im Tie-Break cool und erspielt sich mit zwei Punkten beim eigenen Aufschlag den ersten Satzball. Diesen nutzen sie dann gleich und holen sich so die wichtige 1:0-Satzführung.

+++ Arevelo/Pavic schlagen zurück (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 6:6, 4:5) +++

Krawietz/Pütz müssen doch noch weiter um den Satz kämpfen. Arevelo/Pavic holen sich auch ihr erstes Mini-Break und gehen erstmals im Tie-Break in Führung.

+++ Erstes Mini-Break (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 6:6, 4:2) +++

Ist das schon die Vorentscheidung? Dem deutschen Duo gelingt gleich ein Mini-Break. Da beide Doppel bisher äußerst souverän aufschlagen, könnte dies schon die Entscheidung im ersten Satz sein.

+++ Es geht in den Tie-Break! (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 6:6) +++

Jetzt geht es um alles! Nachdem Krawietz/Pütz ebenfalls ihr sechsten Aufschlagspiel durchgebracht haben, entscheidet nun der Tie-Break darüber, welches Team sich den ersten Satz sichert.

+++ Zeichen stehen auf Tie-Break (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 5:6) +++

Arevalo/Pavic sichern sich auch ihr sechstes Aufschlagspiel. Gewinnen sie ihr nächstes Spiel, dann gehört ihnen der erste Satz. Die Deutschen stehen unter Druck.

+++ Crunchtime im ersten Satz (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 5:5) +++

Jetzt geht der erste Satz in die heiße Phase. Jeder Fehler wird nun bestraft und kann den Satzverlust bedeuten.

+++ Arevalo/Pavic weiter vorne (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 4:5)

Das an Nummer eins gesetzt Team bringt weiterhin sehr souverän ihr eigenes Aufschlagspiel durch. Der Druck die beiden Deutschen bei ihren Services wird immer größer.

+++ Krawitz/Pütz eiskalt (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 4:4) +++

Nach langer Zeit kann das deutsche Duo wieder sehr souverän ihren Service gewinnen.

+++ Satz spitzt sich zu (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 3:4) +++

Der erste Satz nähert sich dem Ende entgegen. Bislang konnte noch kein Duo, das so wichtig Break einfahren.

+++ Alles in der Reihe (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 3:3) +++

Zwar können die Deutschen erneut ausgleichen, aber sie haben viel mehr Mühe, Punkte zu machen. Immer wieder steht es 40:30. Zu einem Einstand ist es bisher aber nicht gekommen.

+++ Arevalo/Pavic mühelos (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 2:3) +++

Es bleibt dabei: Die beiden Favoriten servieren sehr, sehr stark und lassen nichts anbrennen. Die Deutschen kamen noch nicht in die Nähe eines Breaks.

+++ Pütz mit leichten Problemen (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 2:2) +++

Der erste Service von Tim Pütz verlief nicht reibungslos. Zu schnell hatten Arevalo/Pavic Antworten auf seinen Aufschlagen. Letztlich gelang es den beiden Deutschen dennoch, wieder auszugleichen.

+++ Kaum lange Ballwechsel (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 1:2) +++

Das Duell befindet sich noch in der Abtastphase. Beide Teams schlagen druckvoll auf und können ohne große Mühe jeweils ihr Aufschlagspiel durchbringen. Bislang sind lange Ballwechsel eine Seltenheit.

+++ Souveränes Aufschlagspiel (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 1:1) +++

Auch die Deutschen gewinnen ihr erstes Aufschlagspiel. Kevin Krawietz hat sehr druckvoll aufgeschlagen.

+++ Das Finale ist gestartet (Krawietz/Pütz - Arevalo/Pavic 0:1) +++

Den ersten Service hat das Duo Arevalo/Pavic, welchen es sehr souverän für sich entscheidet.

+++ Beide Duos betreten den Court +++

Das Finale beginnt jeden Moment. Nachdem beide Doppelteams den Court betreten habe, erfolgte der Münzwurf. Die Duos schlagen sich aktuell noch ein.

+++ Siegt das deutsche Duo erneut? +++

Die beiden Doppelteams sind bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen und die Deutschen setzten sich mit 6:3 und 6:4 durch.

+++ Duo selbst von Leistungen überrascht +++

Seit 2023 spielen Krawietz/Pütz als Duo zusammen und habe seither bei vielen Turnieren überzeugen können. Sie spielten sich beispielsweise bis ins Finale der US Open und bestritten die Olympischen Spiele. Doch nachdem die ATP-Finals für sie in der Gruppenphase mit zwei Niederlagen gestartet sind, sind die Deutschen selbst darüber überrascht, es bis ins Finale geschafft zu haben: „Das ist einfach nicht die Normalform mehr, wenn man das Jahr betrachtet.“

