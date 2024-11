Schweres Los: Zverev trifft auf Alcaraz - aber nicht auf Angstgegner!

Wiederauflage des French-Open-Finals: Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals ab Sonntag unter anderem auf den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase des Jahresabschlussturniers der acht saisonbesten Tennisprofis in Turin am Donnerstag.

Neben Alcaraz bekommt es Zverev in der Anfangsphase des Turniers mit dem Norweger Casper Ruud und Andrey Rublev zu tun. Gegen den Spanier Alcaraz hat der Hamburger in zehn Spielen eine ausgeglichene Bilanz. Die bitterste Niederlage fügte ihm Alcaraz im Finale der French Open in Paris im Frühsommer zu (2:3).

Dafür bleibt Zverev ein Duell mit „Angstgegner“ Taylor Fritz in der Gruppenphase erspart. Der US-Amerikaner, der Zverev sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open aus dem Turnier geworfen hatte, trifft in der zweiten Gruppe auf Sinner (Italien), Daniil Medvedev und Alex de Minaur (Australien).