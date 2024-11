Becker: Emotionale Worte an Mama Elvira

SPORT1 22.11.2024 • 17:00 Uhr Einen Tag nach dem Tod seiner geliebten Mutter Elvira nimmt Boris Becker mit ergreifenden Worten Abschied.

Es ist der wohl traurigste Geburtstag von Boris Becker: Heute, am 22. November, feiert die Tennis-Legende ihren 57. Geburtstag. Doch zum Feiern ist dem sechsmaligen Grand-Slam-Sieger sicher nicht zu Mute.

Nur einen Tag vor seinem Ehrentag starb seine geliebte Mutter Elvira im Alter von 89 Jahren in ihrem Haus in Leimen.

Der ehemalige Tennis-Star pflegte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Mutter. Sie und ihr Mann wählten Günther Bosch als seinen Trainer aus, erlebten den ersten Wimbledon-Sieg Beckers 1985 hautnah mit und fieberten auch in den Jahren danach mit ihrem Sohn. In ihren letzten Lebensjahren erlebte sie nochmals eine schwere Zeit, als Sohn Boris 2022 wegen Finanzdelikten sieben Monate in einem Londoner Gefängnis saß.

Der dreimalige Wimbledon-Champion brauchte einen Tag, um sich in einem Instagram-Post mit emotionalen Worten von seiner Mama zu verabschieden.

Es ist ein großer Schmerz, den ich momentan fühle“

Mit dem Satz „Meine liebe Mama ist von uns gegangen…“ beginnt Becker seinen Instagram-Beitrag. Dazu teilt er eine Reihe gemeinsamer Bilder aus den vergangenen 57 Jahren. Das sechste Foto zeigt Becker mit seiner Schwester und seiner dritten Ehefrau am Krankenbett von Mutter Elvira.

Der Tennisexperte habe ihr „alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe.“ Dann führt er fort: „Es ist ein großer Schmerz, den ich momentan fühle, aber Du hast mich heute vor 57 Jahren geboren und mich zu einem starken Mann gemacht. Es war der erste Schneefall in Leimen und auch heute schneit es wieder. Meine Schwester Sabine und ich möchten uns für den großen Respekt und Liebe meiner Mutter gegenüber bedanken. Ruhe in Frieden, Elvira.“

Boris Beckers Vater starb schon 1999

Beckers Vater Karl-Heinz war bereits 1999 mit 63 Jahren an den Folgen einer seltenen Bauchfellkrebserkrankung verstorben - ein Schicksalsschlag, der Becker stark geprägt hat.

Elvira Becker war am 1. Juni 1935 als Elvira Pisch in einer Bauernfamilie im heutigen Tschechien geboren worden. Sie gehörte zur Minderheit der Sudetendeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden und in der BRD ihren späteren Mann kennenlernte und die Kinder Sabine und Boris zur Welt brachte.

Als Becker kürzlich im September seine große Liebe Lilian heiratete, konnte Elvira nicht dabei sein. Die Reise ins italienische Portofino war für Beckers gesundheitlich angeschlagene Mutter zu beschwerlich.

Nach dem Tod hat sich Becker aus seiner Wahlheimat Mailand direkt nach Leimen aufgemacht und kümmert sich jetzt zusammen mit Schwester Sabine um alles Organisatorische und den Abschied von seiner Mutter.