Bizarre Show bei ATP Finals! Tennis-Star flippt aus

Daniil Medvedev ist für seine Wutausbrüche bekannt - bei den ATP Finals gibt er direkt in seinem Auftaktspiel eine Kostprobe ab. Der Schiedsrichter greift durch.

Ein impulsiver Daniil Medvedev hat sich zum Auftakt der ATP Finals in Turin quasi selbst geschlagen und mit einigen Wutausbrüchen für Aufsehen gesorgt. Der heißblütige Russe unterlag dem US-Amerikaner Taylor Fritz am Sonntag 4:6, 3:6 und ließ dabei seinem Frust immer wieder freien Lauf.

Die Partie im Pala Alpitour hatte auf Augenhöhe begonnen, ehe Medvedev zum Ende des ersten Satzes die Nerven verlor: Durch drei Doppelfehler in Folge kassierte der Russe das Break zum 4:6. Im Anschluss an den Satzverlust zerschmetterte der Turniersieger von 2020 seinen Schläger wutentbrannt auf dem Hallenboden.

ATP Finals: Medvedev hält Schlager falsch rum

Im zweiten Durchgang schmiss er nach einem verlorenen Aufschlagspiel zum 2:4 den Schläger durch die Halle und kassierte eine Punktstrafe, im folgenden Aufschlagspiel von Fritz zeigte er kaum Gegenwehr und hielt den Schläger teils sogar falsch rum vor dem Return, ehe er den Griff in letzter Sekunde doch wechselte.

Nach 79 Minuten Spielzeit nutzte US-Open-Finalist Fritz, der Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev in diesem Jahr in Wimbledon und New York aus dem Turnier geworfen hatte, seinen ersten Matchball zum Sieg.