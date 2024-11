ATP Finals: Krawietz/Pütz nach Auftaktsieg in Party-Laune

Nach ihrem Traumstart in die ATP Finals sind Kevin Krawietz und Tim Pütz bester Laune. Die Abendplanung des deutschen Doppels steht schnell fest.

Nach ihrem Traumstart in die ATP Finals begaben sich die deutschen Tennis -Stars Kevin Krawietz und Tim Pütz gleich auf die nächste Mission. „Wir haben gestern Skat gespielt, wir müssen noch ein bisschen aufholen. Der Meffi (Trainer Dominik Meffert, d. Red.) ist uns enteilt“, sagte Pütz über die Abendplanung nach dem furiosen 6:3, 6:4-Auftaktsieg gegen die topgesetzten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien): „Wir sind ein bisschen wie Süchtige im Casino. Je weiter wir hinten liegen, desto länger wollen wir spielen.“

Das Davis-Cup -Doppel feierte dazu den Geburtstag von Krawietz‘ Papa, der in Turin vor Ort ist. „Wir werden einen schönen Abend genießen. Das hätten wir auch gemacht, wenn wir verloren hätten. Aber so ist es angenehmer“, sagte Pütz.

Krawietz und Pütz, die erstmals gemeinsam beim Saisonfinale der Tennisprofis am Start sind, hatten mit einem überragenden Auftritt am Montagmittag den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale gelegt. Nächste Gegner des Duos aus Coburg und Frankfurt sind am Mittwoch die Lokalmatadoren Simone Bolelli/Andrea Vavassori, die ihr Auftaktspiel ebenfalls gewannen.