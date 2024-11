Tennis: Krönung in Turin! Sinner lässt heimische Fans feiern

Jannik Sinner krönt in Turin eine herausragende Saison - und lässt die heimischen Fans feiern.

Publikumsliebling Jannik Sinner hat zum ersten Mal in seiner Karriere die ATP Finals gewonnen und den italienischen Fans in Turin den erhofften Heimsieg beschert. Der Weltranglistenerste aus Südtirol besiegte im Endspiel den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 6:4, es ist die Krönung einer herausragenden Saison.

Sinner überholt Zverev

Der 23-jährige Sinner, dem immer noch eine Dopingsperre droht, hatte sich in diesem Jahr beide Major-Titel auf Hartplatz (Melbourne und New York) gesichert und eine dominante Saison gespielt. Er baute seinen Vorsprung an der Spitze der Weltrangliste weiter aus. Im Vorjahr war er im Endspiel noch dem Serben Novak Djokovic unterlegen gewesen. Mit seinem 70. Saisonsieg überholte er zudem zum Jahresabschluss Zverev (69).