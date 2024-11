ATP Finals: So sehen Sie Zverev vs. Fritz heute live im TV, Stream & Ticker

Tennis-Star Alexander Zverev will nach seinem Coup gegen Carlos Alcaraz bei den ATP Tour World Finals für das nächste Highlight sorgen. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel bekommt es der 27-Jährige am Samstag (14.30 Uhr) allerdings mit seinem Angstgegner Taylor Fritz zu tun.

So können Sie Zverev gegen Fritz heute live im TV & Stream verfolgen:

Besteht Zverev gegen Angstgegner Fritz?

Auf dem Weg zu seinem dritten Triumph bei den ATP Finals wartet in Fritz eine besonders knifflige Aufgabe auf Zverev. Schließlich scheiterte der Hamburger in diesem Jahr sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open an dem US-Amerikaner.