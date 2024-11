Mega-Strafe! Tennis-Star muss für Ausraster blechen

Tiafoe hatte bei den Shanghai Masters im Oktober in der zweiten Runde gegen Roman Safiullin mit 7:5, 5:7, 6:7 (5:7) verloren. Nach dem Match brannten dem US-Amerikaner die Sicherungen durch, als er Pinoargrote eine Reihe wüster Beleidigungen an den Kopf warf .

Tiafoe entschuldigt sich für Ausraster

„F*** you, F*** you. Wirklich, F*** you, you idiot. Du hast mein Spiel zerstört. Mach deine verdammte Arbeit. Seit drei Stunden renne und kämpfe ich hier um mein Leben“, schimpfte der 26 Jahre alte Tennis-Star. Der Schiedsrichter hatte Tiafoe beim Stand von 5:5 im Tiebreak des dritten Satzes wegen Zeitüberschreitung verwarnt.