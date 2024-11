Ohne die "Big Three": Generationswechsel in Turin

Das Aufgebot bei den ATP Finals in der italienischen Metropole verdeutlicht: Der Generationswechsel im Tennis ist in den letzten Zügen. Die Zukunft gehört anderen, allen voran Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die sich die vier Grand-Slam-Titel in diesem Jahr aufteilten. „Ich muss meinen Weg weitergehen. Am Ende meiner Karriere möchte ich am selben Tisch sitzen wie die großen Jungs“, hatte Alcaraz vor wenigen Monaten gesagt. Dafür hat der Spanier (21) genauso wie der Weltranglistenerste Sinner (23) aus Italien oder vor allem Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, dem mit 27 Jahren immer noch ein Major-Titel fehlt, aber noch ganz viel Arbeit vor sich.