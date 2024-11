Sinner wirft Medvedev raus

Als Gruppensieger könnte Sinner im Halbfinale Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev aus dem Weg gehen, der die andere Gruppe vor seinem Showdown gegen den spanischen Ausnahmekönner Carlos Alcaraz am Freitag (14.00 Uhr) anführt. Der russische Weltranglistenvierte Medvedev verpasste durch die achte Niederlage in den vergangenen neun Duellen mit Sinner den insgesamt vierten Einzug in die Vorschlussrunde beim Jahresabschluss der besten acht Tennisprofis.

Tourdominator Sinner präsentierte sich am Donnerstag wie schon in seinen ersten beiden Duellen in Turin in absoluter Topform und spielte bis auf eine kurze Phase im zweiten Satz nahezu fehlerfrei. Der 23-Jährige, dem immer noch eine Dopingsperre droht, hatte sich in diesem Jahr beide Major-Titel auf Hartplatz (Melbourne und New York) gesichert und strebt den perfekten Jahresabschluss an.