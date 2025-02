Das neue Tennis-Wunder

SID 18.02.2025 • 17:45 Uhr Toptalent Joao Fonseca gewinnt sein erstes ATP-Turnier im Alter von 18 Jahren - und hat eine große Zukunft vor sich.

Bei Joao Fonseca geriet Boris Becker einmal mehr ins Schwärmen. „Schaut euch diesen jungen Mann aus Brasilien an!!! The sky is the limit“, schrieb die deutsche Tennis-Ikone bei X, nachdem sich das Ausnahmetalent in Buenos Aires zum siebtjüngsten Turniersieger auf der ATP-Tour gekrönt hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines kometenhaften Aufstiegs Fonsecas, der mit seinem Triumph in der Weltrangliste auf Platz 68 stürmte. Das Potenzial und die Ambitionen des 18-Jährigen sind riesig. „Ich möchte die Nummer eins werden. Natürlich will ich Grand Slams und Titel gewinnen“, sagte der Brasilianer nach seinem 6:4, 7:6 (7:1)-Erfolg im Endspiel gegen Zverev-Bezwinger Francisco Cerundolo: „Aber mein wahrer Traum ist es, einfach nur Tennis zu spielen.“

Und das tut der Teenager bereits famos. Nur sechs Spieler in der Geschichte der Tour waren bei ihrem ersten Turniersieg jünger als Fonseca, der mit 18 Jahren, fünf Monaten und 26 Tagen in der argentinischen Hauptstadt triumphierte.

Sein Aufstieg begann im Dezember mit dem Sieg bei den Next Gen ATP Finals, einem Turnier für die besten U21-Spieler. Fonseca trat dabei in die Fußstapfen der Topstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die das Turnier ebenfalls im Alter von 18 Jahren gewinnen konnten. Für viele Fans und Experten ist bereits klar: Fonseca wird die Branchenführer aus Italien und Spanien auf Jahre in der Weltspitze herausfordern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fonseca sorgte bei Australian Open für Aufsehen

Schon bei den Australian Open im Januar hatte Fonseca mit seinem Erstrundenerfolg gegen Top-Ten-Spieler Andrej Rublev für Aufsehen gesorgt, Becker outete sich als „Verehrer seiner Kunst“ und betonte: „A star is born.“ Auch Alcaraz hatte sich in Melbourne tief beeindruckt gezeigt: „Einfach unglaublich! Wir werden den Namen Joao Fonseca schon bald auf die Liste der besten Spieler der Welt setzen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Fonseca besticht vor allem mit einer krachenden Vorhand, sein großes Vorbild ist Roger Federer. In Brasilien kennt der Hype um seine Person bereits kaum Grenzen, mehr als 830.000 Fans folgen ihm, dem potenziellen Nachfolger des früheren Tennishelden Gustavo Kürten, auf Instagram. Die brasilianischen Fußball-Ikonen Neymar und Kaká gratulierten ihm zum Titel. Dennoch will Fonseca bescheiden bleiben.