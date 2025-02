Tränen-Abschied von Tennis-Liebling

Aus und vorbei: Die Tennis-Karriere von Diego Schwartzmann ist beendet. In seiner Heimatstadt Buenos Aires musste sich „El Peque“ (Übersetzung: „Der Kleinste“) im Achtelfinale dem Spanier Pedro Martínez Portero (2:6, 2:6) geschlagen geben.

Buenos Aires singt für Schwartzmann

Dann war Schluss: Eine Vorhand segelte ins Aus, Schwartzmann senkte den Kopf und ging in Richtung Netz um seinen Gegner zu gratulieren. „Gracias Diego, was für eine Karriere“, schwärmte Thies.

Auch Gegner kann Tränen nicht zurückhalten

Das Ergebnis war am Donnerstag nur Nebensache. Schwartzmann - der in seiner Karriere insgesamt vier ATP-Turniere gewinnen konnte - lag im ersten Satz schnell mit 0:5 zurück, womöglich steckte ihm noch das Match vom Vortag in den Knochen. Nach einem knapp dreistündigen Kampf hatte er gegen den Chilenen Nicolás Jarry gewonnen (7:6, 4:6, 6:3) und seine Karriere damit um einen weiteren Tag verlängert.