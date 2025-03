Böse Überraschung für Novak Djokovic

Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger verliert sein Auftaktmatch in Indian Wells gegen einen Lucky Loser - ein anderer Superstar überzeugt.

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Grand-Slam-Rekordsieger unterlag in der zweiten Runde dem Niederländer Botic van de Zandschulp, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, mit 2:6, 6:3, 1:6.