BMW Open, Finale heute live: Zverev - Shelton im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev kämpft um seinen 24. Sieg auf der ATP-Tour. In München trifft er am Sonntag im Finale auf Ben Shelton aus den USA.

Alexander Zverev greift an seinem 28. Geburtstag nach seinem 24. Sieg auf der ATP-Tour. Am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) trifft der an Nummer eins gesetzte Hamburger im Endspiel der BMW Open in München auf den US-Amerikaner Ben Shelton.