BMW Open heute live: Zverev - Altmaier im TV, Stream und Ticker

BMW Open: So können Sie das Achtelfinale zwischen Zverev und Altmaier heute live verfolgen

Tennis-Superstar Zverev optimistisch - Altmaier gut drauf

In seiner ersten Begegnung hatte Zverev eine souveräne Leistung geboten, so besiegte er den Franzosen Alexandre Muller in 80 Minuten mit 6:4, 6:1. „Es war ein gutes Match von mir und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärte er im Anschluss an die Partie.