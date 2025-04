BMW Open heute live: Zverev - Griekspoor im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev will sich bei den BWM Open für das Halbfinale qualifizieren und einen persönlichen Fluch bezwingen. Am Freitag wartet eine neue Herausforderung.

Alexander Zverev will sich bei den BWM Open für das Halbfinale qualifizieren und einen persönlichen Fluch bezwingen. Am Freitag wartet eine neue Herausforderung.

Alexander Zverev jagt das nächste Erfolgserlebnis. Bei den BMW Open in München will der deutsche Hoffnungsträger seinen persönlichen Viertelfinal-Fluch bezwingen. Bei den sechs Turnieren seit seiner Final-Pleite bei den Australien Open kam Zverev nie über das Viertelfinale heraus und steckte seither in einer Formkrise.