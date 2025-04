Teilnahme bei Heimturnier? Hamburg hofft noch auf Zverev

Alexander Zverev steht bei seinem Heimturnier in Hamburg noch nicht auf der Starterliste.

Alexander Zverev steht bei seinem Heimturnier in Hamburg noch nicht auf der Starterliste.

Die Hoffnung auf eine Teilnahme von Alexander Zverev bei den Hamburg Open (17. bis 24. Mai) lebt noch immer. „Der Turnierveranstalter ist in intensivem Austausch mit Sascha. Er hat auch in München klar gesagt, in Hamburg ist sein Wohnzimmer und nirgendwo anders“, sagte Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), dem SID: „Ich glaube, wenn es der Kalender zulässt, wird er hier gerne spielen.“